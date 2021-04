(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ‘lampo’ che si è tenuto questa mattina ha esaminato sei leggi regionali ma ha deciso dirne una soltanto, quella suidella. Si tratta della“n. 2 del 03/02/2021, recante ‘Intervento correttivo allaregionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme suldel territorio’ in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei ...

Advertising

ultimora_pol : #Italia #CdM Il governo ha impugnato la norma della Regione #Sicilia sul vincolo paesaggistico in quanto talune dis… - TV7Benevento : Governo: Cdm impugna legge Regione Sicilia su vincoli paesaggistici... - PenelopeVr46 : @CampioneOmaggio @AzzurraBarbuto chiedetevi chi ha la maggioranza di governo... sapete ad es. che i decreti vengon… - TV7Benevento : Governo: terminato Cdm a Palazzo Chigi... - Luna61710831 : RT @AzzurraBarbuto: Speranza: “Salvini sta al governo e si comporta come uno dell’opposizione. Ciò è incomprensibile dato che le decisioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm

Metro

19 recante norme suldel territorio' in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le ......Ministro "intoccabile" di Conte potrebbe essere prossimo all'allontanamento dal: " L'insofferenza della Lega e di FI nei confronti dell'unico esponente che ha gestito la pandemia con il...Il decreto che aveva portato in cdm Speranza non prevedeva la possibilità di valutare riaperture a metà mese, abbiamo discusso e siamo riusciti a far inserire questa possibilità. Noi siamo una parte ...Secondo il Cdm, «talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione» ...