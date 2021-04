Gord | trailer d’annuncio di questo strategico-action per PC creato dall’ex CD Projekt RED Stan Just – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 13 aprile 2021) Covenant ha pubblicato ildi, unocon elementi da city-builder per PCCDRED.. Covenant ha pubblicato ildi. Si tratta di un gioco per PC piuttosto interessante che mescola elementi piuttosto diversi in un unicocon un’ambientazione piuttosto dark con influenze della mitologia slava. Il gioco èCDRED e 11 bit studiose arriverà su PC nel corso del 2022.è un gioco profondamente ...

Evidentemente non facile, sopratutto se il mondo in cui si trovano è come quello di Gord, cioè ricco di orrori, pericoli e tribù ostili. Stavolta, però, non ci sarà nessun witcher a dare una mano ai ...