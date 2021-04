Gli Usa sospendono vaccino J&J Rinviata distribuzione in Europa Oggi riunione Governo - Aifa

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il caos sulAstraZeneca,scoppia un'analoga grana per quello prodotto dalla Johnson&Johnson a pochi giorni dal suo debutto in Italia. La Food and Drug administration statunitense e i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa

... a detta dei Democratici, soprattutto l'elettorato afroamericano , tradizionalmente vicino al ...studios principali, però, fino a questo momento erano rimasti in silenzio. Non è la prima volta ...Dopo l'indicazione delle autorità federali statunitensi che hanno raccomandato di sospendere il vaccino Johnson&Johnson, molti statisi stanno adeguando. A New York tuttiappuntamenti già programmati per il vaccino monodose sono stati confermati ma ad essere somministrato sarà il vaccino Pfizer. Mentre nel District of ...Secondo la tabella di marcia di Figliuolo i 40-50enni saranno vaccinati a luglio e agosto. Come conciliare iniezione e vacanze?Di questi temi, nel quadro di un fine settimana ricco di webinar “Lezione 2020, Spunti per il futuro” con Vincenzo Visco, Mario Craviolatti, Lucrezia Fanti, Giovanni Paglia, Francesco ...