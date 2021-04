Gli Usa sospendono il vaccino Johnson&Johnson Speranza convoca riunione al ministero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere la somministrazione delJohnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Proprio nel giorno in cui in Italia sono arrivate le prime 184 mila dosi delstatunitense. La decisione è arrivata per 6 casi (su quasi 7 milioni di persone), tra i vaccinati, di una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Secondo quanto riporta il New York Times i casi americani riguardano tutti donne tra i 18 e i 48 anni (una è morta e un’altra è stata ricoverata in condizioni critiche). Su questo effetto collaterale verrà fatto il punto anche in Italia, alle 16, nel corso di unata di urgenza aldella Salute, a Roma, dal ministro. L'articolo ilNapolista.