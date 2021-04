Gli Usa chiedono lo stop precauzionale del vaccino Johnson & Johnson

(Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha chiesto una sospensione nell’uso delJanssen dinegli Stati Uniti, interrompendone la somministrazione nei siti federali così come fatto dai Centers for Disease Control in attesa di ulteriori indagini sulla sicurezza. Il caso è scoppiato proprio nelle ore in cui erano attese in Italia le prime dosi del(184mila), in seguito alla scoperta negli Usa di sei persone (su circa 6,8 milioni che hanno ricevuto) che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione: si tratterebbe, secondo quanto riferito dal New York Times, di donne ...

... lo Stato di New York e il District of Columbia con la capitale Washington hanno deciso di sospendere le somministrazioni del vaccino Johnson&Johnson. A Washington sono stati cancellati... Dopo l'indicazione delle autorità federali statunitensi, molti stati si stanno adeguando. A New York tutti gli appuntamenti già programmati per il vaccino monodose sono stati confermati ma ad ...