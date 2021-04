Gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson&Johnson per cautela

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Raccomandiamo una pausa nella somministrazione del vaccino per un di più di cautela“: lo ha detto Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’agenzia americana Food and Drug Administration (Fda), invocando una sospensione negli Stati Uniti delle inoculazioni con il prodotto di Johnson&Johnson. Le sua dichiarazioni sono state rilanciate oggi dal sito del ‘New York Times’.