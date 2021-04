Gli Usa chiedono la sospensione del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson

(Di martedì 13 aprile 2021): gli UsaladelLa Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control si apprestano a chiedere ladelle somministrazioni delnegli Usa. Lo rivela il New York Times secondo cui la decisione si deve alle reazioni che sei donne, di età compresa tra i 18 e i 48 anni, hanno avuto entro le due settimane successive aver ricevuto il siero prodotto dall’azienda statunitensi. Le donne hanno sviluppato una rara forma di trombosi: una delle sei è deceduta, mentre un’altra è ...

Advertising

Corriere : ?? Gli Usa chiedono lo stop di Johnson & Johnson - Corriere : Il Nyt: «Gli Usa chiedono la sospensione immediata del vaccino Johnson & Johnson» - MediasetTgcom24 : Nyt: 'Gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson&Johnson' #covid - laramps : RT @simonasiri: Sono stata fermata varie volte dalla polizia mentre guidavo in Usa e ricordo il terrore. Puro terrore. Posso solo immaginar… - Cecife7 : RT @CdT_Online: Gli USA chiedono la sospensione del vaccino Johnson&Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa

Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciterannoStati a fare lo ...hanno mostrato comprensione verso il piano giapponese, ma Zhao ha espresso scetticismo al riguardo, dicendo che la Cina crede che anche Washington "attribuisca importanza alle questioni ...Un recente studio ha svelato quante ore passiamo davanti agli smartphone, confrontando i dati del primo trimestre degli scorsi anni con quelli del primo trimestre del 2021. Risultato? 30% in più ...Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for ...