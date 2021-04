Giulio Berruti si vaccina | scoppia la polemica sui social

(Di martedì 13 aprile 2021), attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, sima suiL’attore 36enneha condiviso suiil momento in cui ha ricevuto il vaccino: “Prima dose fatta,tevi senza paura”, ha scritto il fidanzato di Maria Elena Boschi sotto lo scatto in cui si mostra sorridente e con il pollice all’insù. Sotto l’immagine, però, si è scatenata unatra coloro che si sono chiesti come maisi sia giàto nonostante la giovane età, a discapito di molti anziani in attesa della loro prima dose. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi”, si legge tra ...

Ha postato su Instagram una foto e la scritta "Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura". Ed è scoppiata la polemica. Lui è, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi , che sui social ha raccontato di aver ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid. Un'immagine postata su Instagram in cui spiega di ...si è mostrato via social mentre riceveva la prima dose del vaccino Astrazeneca, e sui social è scoppiata la bufera.ha annunciato con un post via social di aver ricevuto ...Non tutti sanno che è un odontoiatra, ed è importante che riceva il siero anti-Coronavirus. Giulio Berruti ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. L'attore 36 enne è laureato in odontoiatria ...Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, si vaccina ma sui social è polemica. Ecco di cosa è stato accusato.