Giulio Berruti si sottopone al vaccino anti-Covid | bufera sui social

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Berruti

Ha già fatto la prima dose del vaccino di AstraZeneca, il fidanzato 36enne di Maria Elena Boschi . Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, pubblicando una sua foto al momento dell'iniezione con il pollice in su in segno di ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daGiulio Berruti si è mostrato mentre riceveva la prima dose del vaccino anti-Covid e contro di lui si è scatenata una vera e propria polemica social. Giulio Berruti si è sottoposto alla prima dose del ..."Vaccinatevi senza paura". L'avesse mai detto, Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi (deputata di Italia Viva ed ex Ministro del Governo Renzi) ha provocato le polemiche social.