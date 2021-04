Giulio Berruti | il fidanzato di Maria Elena Boschi vaccinato | scoppia la polemica

Leggi su ck12

(Di martedì 13 aprile 2021) “Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura”, ha scritto su Instagramcondividendo la prima dose del vaccino AstraZeneca ricevuta. Ma subito partono le polemiche sui social.l’attore di fiction e cinema, legato sentimentalmente all’onorevole, sulla carta d’identità segna solo 36 anni, età lontana dalle fasce che stanno ricevendo il vaccino in queste settimane. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?”: questi alcuni dei commenti apparsi sotto al suo post. In realtà il compagno dell’ex ministra non è solo impegnato ...