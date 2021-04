Giulia Salemi | Stefania Orlando sbotta | “Felice per lei | però alcuni fan come sono tossici”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Lo racconta a proposito di Pierpaolo Pretelli e, che si sono conosciuti e innamorati proprio nella casa più spiata d'Italia. 'Sono sempre stato promotore di questa coppia. Sono molto ...GF Vip,sui baci dati a Pierpaolo Pretelli nel reality: 'Capisco perchè ci censuravano' Oggi martedì 13 aprile 2021 è la giornata mondiale del bacio, un semplice gesto che ha molti benefici. ...La puntata di ieri ha causato nuove rotture in Honduras: c'è chi è soddisfatto di quanto accaduto e chi pensa già a chi nominare nel prossimo appuntamento ...Per la prima volta nella sua storia, il reality di Canale 5 va in onda in differita con una puntata pre-registrata al pomeriggio ...