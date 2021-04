Giudice Sportivo Serie A | otto squalificati | arriva la decisione su Ibrahimovic

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilha reso nota la sentenza per Zlatan, squalificato durante Parma-Milan Ilha deciso di squalificare per un solo turno Zlatan, dopo l’espulsione procurata contro il Parma. Il centravanti svedese salterà dunque Milan-Genoa in programma domenica prossima a San Siro. Per il bomber rossonero anche una multa di 5mila euro. Questa la dicitura che accompagna il comunicato: LA MOTIVAZIONE – Un turno perZlatan (Milan) per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara. Nessuna mano pesante dunque da parte di Mastrandrea dopo aver letto il referto di Parma-Milan presentato dall’arbitro Maresca. GLI ALTRI...