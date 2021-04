Giudice sportivo | 8 fermati per un turno | Lozano salta l’Inter

(Di martedì 13 aprile 2021) Le decisioni deldopo la 30a giornata della Serie A Sono 8 i giocatoridaldella Serie A dopo l’undicesima giornata del girone di ritorno. Tra questi nulla da segnalare sui giocatori delche dunque saranno tutti a disposizione di Conte per la partita contro il Napoli. Non sarà del match, invece, Hirvingammonito nel match contro la Sampdoria e che dunque non sarà disponibile per la sfida contro i nerazzurri. Gli altrisono Caicedo (Lazio), Ibrahimovic (Milan), Criscito (Genoa), Gagliolo (Parma), Pellegrini (Roma), Romero (Atalanta) e Tuia (Benevento). L'articolo proviene da intermagazine.

