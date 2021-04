Giovane bloccato dalla bufera in montagna di notte, salvato dal soccorso alpino e trasportato in ospedale (Di martedì 13 aprile 2021) Si è concluso intorno alle 1.30 di martedì 13 aprile, l'intervento notturno sulla cima Palon del monte Bondone reso particolarmente complesso dalle difficili condizioni meteorologiche, caratterizzate ... Leggi su trentotoday (Di martedì 13 aprile 2021) Si è concluso intorno alle 1.30 di martedì 13 aprile, l'intervento notturno sulla cima Palon del monte Bondone reso particolarmente complesso dalle difficili condizioni meteorologiche, caratterizzate ...

Advertising

CBMontano16 : RT @cnsas_official: #Trentino, Monte Bondone: si è concluso all'1:30 di notte un complesso intervento del Soccorso Alpino per recuperare un… - anna_mitica : @BWasowsky @PetrazzuoloF Non è un grillino ma un giovane democratico #PD. Fosse stato grillino non avrei certo pers… - FF_AAediPolizia : RT @cnsas_official: #Trentino, Monte Bondone: si è concluso all'1:30 di notte un complesso intervento del Soccorso Alpino per recuperare un… - mgaverde : RT @cnsas_official: #Trentino, Monte Bondone: si è concluso all'1:30 di notte un complesso intervento del Soccorso Alpino per recuperare un… - cnsas_official : #Trentino, Monte Bondone: si è concluso all'1:30 di notte un complesso intervento del Soccorso Alpino per recuperar… -