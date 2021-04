Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti: l’Italia e Milano si sono dette pronte. (Di martedì 13 aprile 2021) Donazioni in aumento con il silenzio assenso! L’11 aprile 2021 si è celebrata nel nostro Paese la Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti: l’Italia e gli Italiani si sono detti pronti. C’è una équipe speciale al Policlinico di Milano, è un’équipe nascosta, silenziosa, che lavora h24 per donare una vita a chi la sta aspettando. Un team specializzato che assicura in tempi rapidi (6-8 ore) la buona riuscita di un trapianto. Stiamo parlando dei professionisti del Coordinamento Trapianti del Nord Italia Transplant program (NITp) del nostro Ospedale. In questa clip ci raccontano in 7 passaggi cosa avviene tra il prezioso gesto della Donazione di Organi e ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Donazioni in aumento con il silenzio assenso! L’11 aprile 2021 si è celebrata nel nostro Paese ladie gli Italiani sidetti pronti. C’è una équipe speciale al Policlinico di, è un’équipe nascosta, silenziosa, che lavora h24 per donare una vita a chi la sta aspettando. Un team specializzato che assicura in tempi rapidi (6-8 ore) la buona riuscita di un trapianto. Stiamo parlando dei professionisti del Coordinamento Trapianti del Nord Italia Transplant program (NITp) del nostro Ospedale. In questa clip ci raccontano in 7 passaggi cosa avviene tra il prezioso gestodie ...

