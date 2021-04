Giordania | la spaccatura nella casa reale svela al mondo i problemi del paese | urge una riforma politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) In questi ultimi giorni laè tornata ad occupare la ribalta internazionale non con notizie relative alla situazione dell’area o per questioni di costume. Nelmediorientale è accaduto un fatto eccezionale, unastessa, un fatto mai accaduto finora, che ha scosso nel profondo l’opinione pubblica nazionale e internazionale. Eppure nel corso degli anni ci sono state occasioni per una crisi interna alla famiglia, ad esempio quando Re ?Abd All?h II ibn al-?usayn è giunto al trono in modo pacifico ciò fu possibile anche e soprattutto grazie alla saggezza del Principe della Corona, Hasan, che per 35 anni ha svolto questo ruolo senza poi arrivare al trono – che per volere del padre, Re Hussein, è andato a ?Abd All?h II ibn ...