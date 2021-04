Gestione degli animali: Bergamo è la terza città più virtuosa d’Italia (Di martedì 13 aprile 2021) Bergamo è la terza città italiana più virtuosa per quello che riguarda la Gestione degli animali: lo stabilisce “animali in città”, rapporto di Legambiente presentato martedì 13 aprile, giunto alla sua nona edizione, che studia i servizi offerti dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie per la Gestione degli animali d’affezione e la qualità della nostra convivenza in città con animali selvatici e non. Il capoluogo orobico si assesta in classifica solo dietro le amministrazioni di Prato e Modena per la propria performance e spesa pro capite nella Gestione degli animali, in una graduatoria ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021)è laitaliana piùper quello che riguarda la: lo stabilisce “in”, rapporto di Legambiente presentato martedì 13 aprile, giunto alla sua nona edizione, che studia i servizi offerti dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie per lad’affezione e la qualità della nostra convivenza inconselvatici e non. Il capoluogo orobico si assesta in classifica solo dietro le amministrazioni di Prato e Modena per la propria performance e spesa pro capite nella, in una graduatoria ...

