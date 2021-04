Germania | svolta centralista per bypassare i veti dei Land sul lockdown

(Di martedì 13 aprile 2021) Il governo Merkel approva il «freno di emergenza» che permetterà all’esecutivo centrale dideisuluniforme in tutto il territorio nazionale. Se anche il Parlamento confermerà il via libera alla misura (che richiede la modifica formale della legge in vigore) ogni volta che l’indice di infezione supererà quota 100 ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni scatterà il coprifuoco nell’area interessata, automaticamente, senza bisogno del placet dei singoli governatori. Significa, per la prima volta, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

piccologabri : @agambella Giugno mese della svolta.... a scuola fino a giugno.... germania riapre a giugno... boh sarà - StufaMarcia1 : #quartarepubblica La Germania si fa i cavolacci suoi (come al solito) ma si parla di 'svolta europeista'. Meraviglioso - DanielaColi2 : RT @uvillanilubelli: Il Presidente della Baviera @Markus_Soeder ha manifestato la sua disponibilità a essere candidato cancelliere dell'Uni… - uvillanilubelli : Il Presidente della Baviera @Markus_Soeder ha manifestato la sua disponibilità a essere candidato cancelliere dell'… - ColorsSounds : RT @rassegnagram: #Vaccini, nuovo piano e vecchi problemi: prenotazioni congelate per la riorganizzazione sulle priorità, mancano dosi, zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania svolta

QUOTIDIANO.NET

Per questo - continua la Coldiretti - in Francia e Spagna, ma anche ine Olanda, sono ...può offrire 80 mln di giornate green entro i prossimi 10 anni in Toscana con una decisadell'...Il fronte dei cittadini europei che desidera gesti chiari e netti a favore dellagreen ... Francia,, Ungheria, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Vedi anche Biden: il suo piano non ...che hanno determinato un’ulteriore svolta a destra rispetto alle precedenti posizioni del partito. Già nella giornata di sabato, dopo un dibattito piuttosto acceso, la netta maggioranza dei delegati ...DORTMUND (GERMANIA) – Servono almeno un gol al Borussia Dortmund ... ma Haaland e compagni sono consapevoli di avere davanti una grande occasione per dare una svolta alla stagione. Partita che si ...