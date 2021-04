Germania, il governo inasprisce la legge sulla pandemia: ecco quando Berlino potrà decidere misure rigide senza interpellare i Länder (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo tedesco vince il braccio di ferro con i Länder sulla possibilità di accentrare la decisione di un lockdown se i contagi dovessero schizzare oltre la soglia dei 100 nuovi casi ogni 100mila abitanti in una settimana. Il Consiglio dei ministri, riunito a Berlino, ha approvato la modifica della legge sulla protezione della salute, la IfSG: ci si potrà aspettare restrizioni secondo le linee guida approvate al livello nazionale, come l’estensione del coprifuoco e un’ulteriore chiusura degli esercizi commerciali. La normativa ha bisogno dell’approvazione in Parlamento, dove il governo sta cercando di utilizzare procedure accelerate per farla passare rapidamente. Il meccanismo, secondo quanto riportavano negli scorsi giorni le principali testate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Iltedesco vince il braccio di ferro con ipossibilità di accentrare la decisione di un lockdown se i contagi dovessero schizzare oltre la soglia dei 100 nuovi casi ogni 100mila abitanti in una settimana. Il Consiglio dei ministri, riunito a, ha approvato la modifica dellaprotezione della salute, la IfSG: ci siaspettare restrizioni secondo le linee guida approvate al livello nazionale, come l’estensione del coprifuoco e un’ulteriore chiusura degli esercizi commerciali. La normativa ha bisogno dell’approvazione in Parlamento, dove ilsta cercando di utilizzare procedure accelerate per farla passare rapidamente. Il meccanismo, secondo quanto riportavano negli scorsi giorni le principali testate ...

