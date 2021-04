‘Genitori vs Influencer’, forse è arrivata l’ora di svecchiare la narrativa del teenager superficiale (Di martedì 13 aprile 2021) di Luca Graziani Professore di filosofia al liceo, Fabio Volo è un padre intellettuale, vedovo legatissimo alla figlia Simone (da leggere alla francese), quindicenne incollata allo smartphone che immagina un futuro da influencer. Anni e anni per educarla alla buona musica, alle arti, alla grande letteratura, buttati al vento. La relazione, pacifica e serena, diventa improvvisamente ostaggio dell’incomunicabilità e del digital divide. Il telefonino ha creato un muro. È allora che il papà professore dopo l’ennesimo litigio subisce la vendetta della figlia e finisce protagonista di un video destinato a diventare virale: impugnato lo scopettone si offre inconsapevolmente alla camera e spara a zero sulle web star, maledicendo la rete per avergli portato via la sua bambina. Chiamata in causa dal #padretrombone – come viene ribattezzato – interviene Ele-O-Nora, diva di Instagram pronta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) di Luca Graziani Professore di filosofia al liceo, Fabio Volo è un padre intellettuale, vedovo legatissimo alla figlia Simone (da leggere alla francese), quindicenne incollata allo smartphone che immagina un futuro da influencer. Anni e anni per educarla alla buona musica, alle arti, alla grande letteratura, buttati al vento. La relazione, pacifica e serena, diventa improvvisamente ostaggio dell’incomunicabilità e del digital divide. Il telefonino ha creato un muro. È allora che il papà professore dopo l’ennesimo litigio subisce la vendetta della figlia e finisce protagonista di un video destinato a diventare virale: impugnato lo scopettone si offre inconsapevolmente alla camera e spara a zero sulle web star, maledicendo la rete per avergli portato via la sua bambina. Chiamata in causa dal #padretrombone – come viene ribattezzato – interviene Ele-O-Nora, diva di Instagram pronta a ...

Advertising

ilfattoblog : ‘Genitori vs Influencer’, forse è arrivata l’ora di svecchiare la narrativa del teenager superficiale - Rojname_com : Genitori vs Influencer film, trama, cast, attori, dove è girato, location, finale - sentieriselvagg : Vorrebbe osservare le ambiguità dei social network con lo sguardo acuto della 'commedia all'italiana' ma non riesce… - DaSapereit : Pacifico firma la colonna sonora di Genitori vs. influencer - _cuoreamaro_ : vi prego i genitori che si improvvisano influencer e si atteggiano come se ora s4ng1o fosse la nuova stella della m… -