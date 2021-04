Gelmini incontra Acquaroli | Castelli e Legnini per fare il punto su ricostruzione | Recovery e pandemia

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA – “Anche le Marche hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vittime della pandemia, ma stiamo vedendo la fine dell’incubo anche grazie al buon lavoro che questa Regione sta conducendo nella campagna vaccinale, soprattutto sulla fascia degli over 80 che per il 50% hanno già ricevuto la seconda dose. Elemento fondamentale e decisivo per poter programmare le riaperture in sicurezza”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, in conferenza stampa a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, insieme al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli e al Commissario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, per fare il punto della situazione sulla ricostruzione post-sisma, la programmazione del Recovery Fund nonché l’emergenza sanitaria.