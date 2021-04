Gazzetta | si va verso l’ok del governo al 25% di tifosi all’Olimpico per l’Europeo

(Di martedì 13 aprile 2021) “Qualcosa si muove“, scrive ladello Sport. Ilvaal 25% deiallo Stadio Olimpico, per. Domani il presidente Figc Gabriele Gravina si recherà a Palazzo Chigi. Poco fa, interpellato dalla stampa, Gravina si è detto “moderatamente ottimista”. La rosea scrive: “La Figc ha consegnato questa mattina i suoi progetti per l’Olimpico aperto al ministro della salute Roberto Speranza e alla sottosegretaria Valentina Vezzali. Spira un vento di ottimismo, ilsarebbe orientato a dire sì nelle prossime ore. Alla Federcalcio quel sì significa poter scrivere alla Uefa rispettando la scadenza e scrivendo quel “numeretto”, cioè il 25 per cento di capienza, il via libera definitivo”. Gravina ha anche parlato della ...

