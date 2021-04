Gattuso ha già trovato squadra? (Di martedì 13 aprile 2021) Trova conferma l’indiscrezione secondo cui Rino Gattuso, allenatore del Napoli, avrebbe già trovato una squadra per l’anno prossimo Una cosa è certa: anche con la Champions, Rino Gattuso saluterà Napoli. Lo farà, nel caso, con l’orgoglio di aver centrato l’obiettivo, viceversa con la consapevolezza di aver dato comunque tutto dopo un anno e mezzo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 aprile 2021) Trova conferma l’indiscrezione secondo cui Rino, allenatore del Napoli, avrebbe giàunaper l’anno prossimo Una cosa è certa: anche con la Champions, Rinosaluterà Napoli. Lo farà, nel caso, con l’orgoglio di aver centrato l’obiettivo, viceversa con la consapevolezza di aver dato comunque tutto dopo un anno e mezzo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

