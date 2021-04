GameStop ha avviato la ricerca di un nuovo CEO

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Continuano gli sforzi di, la società al centro della retail mania di inizio anno, per passare dall’essere una rete di punti vendita fisici a una piattaforma di e-commerce per gli appassionati di videogiochi. Dopo aver nominato Ryan Cohen come suochairman, la società sarebbe alladi un sostituto per il CEO George Sherman, secondo quanto riporta Reuters. Il consiglio di amministrazione dista lavorando con executive headhunter nelladelamministratore delegato, ma anche diversi membri del board sarebbero coinvolti nella processo e avrebbero parlato con potenziali candidati dell’industria dei videogame, dell’e-commerce e del mondo tech. Il tentativo di spostare il management della società verso competenze più legate al mondo ...