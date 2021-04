Futuro Aguero: l’agente del Kun è a Barcellona per trattare. Le ultime (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riporta El Chiringuito Tv, l’agente del Kun Aguero si trova a Barcellona per trattare con il club blaugrana Qualcosa si muove nel Futuro di Sergio Aguero. Secondo quanto riporta El Chiringuito Tv, l’agente dell’argentino si troverebbe a Barcellona per trattare con il club blaugrana. El Kun lascerà il Manchester City dopo 10 lunghi anni e la Catalunya sarebbe una sponda a lui gradita vista la presenza del suo amico Messi. EXCLUSIVA #JUGONES de @10JoseAlvarez El REPRESENTANTE DE AGÜERO está en BARCELONA. pic.twitter.com/db1gnNvOrW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riporta El Chiringuito Tv,del Kunsi trova apercon il club blaugrana Qualcosa si muove neldi Sergio. Secondo quanto riporta El Chiringuito Tv,dell’argentino si troverebbe apercon il club blaugrana. El Kun lascerà il Manchester City dopo 10 lunghi anni e la Catalunya sarebbe una sponda a lui gradita vista la presenza del suo amico Messi. EXCLUSIVA #JUGONES de @10JoseAlvarez El REPRESENTANTE DE AGÜERO está en BARCELONA. pic.twitter.com/db1gnNvOrW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmercatoweb : ???? #Juventus, mossa del Barcellona per il futuro di #Aguero: l'agente vede i blaugrana - infoitsport : Il futuro di Aguero è un rebus: spunta anche il Leeds - Fantacalcio : Il futuro di Aguero è un rebus: spunta anche il Leeds - AndreaPalmi94 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? Dybala, Aguero, Zidane: Quale futuro per la JUVE? Il sesto episodio di #PreferivoVincere è ON-LINE ?? https://… - Paroladeltifoso : Futuro Aguero, incredibile ipotesi di mercato: ecco dove potrebbe giocare l’attaccante -