Funerali principe Filippo, cambia il programma del Gp dell’Emilia Romagna: i nuovi orari (Di martedì 13 aprile 2021) Cambio di programma al Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di Formula Uno. “Il programma del prossimo fine settimana è stato modificato come segno di rispetto per i Funerali di Sua Maestà Il principe Filippo, Duca di Edinburgo” si legge nel tweet pubblicato dall’account ufficiale della Formula 1. Le sessioni del sabato si svolgeranno un’ora prima, mentre venerdì si anticipa di mezz’ora. Inoltre, si osserverà un minuto di silenzio prima delle qualificazioni. This weekend's schedule has been adjusted as a mark of respect for the funeral of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh Saturday's sessions are 1 hour earlier; Friday moves back 30 minutes There will be a minute's silence ahead of qualifying pic.twitter.com/Cy5ZnscDio — Formula 1 (@F1) April 13, ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Cambio dial Gran Premio2021 di Formula Uno. “Ildel prossimo fine settimana è stato modificato come segno di rispetto per idi Sua Maestà Il, Duca di Edinburgo” si legge nel tweet pubblicato dall’account ufficiale della Formula 1. Le sessioni del sabato si svolgeranno un’ora prima, mentre venerdì si anticipa di mezz’ora. Inoltre, si osserverà un minuto di silenzio prima delle qualificazioni. This weekend's schedule has been adjusted as a mark of respect for the funeral of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh Saturday's sessions are 1 hour earlier; Friday moves back 30 minutes There will be a minute's silence ahead of qualifying pic.twitter.com/Cy5ZnscDio — Formula 1 (@F1) April 13, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Formula1 Funerali principe #Filippo, cambia il programma dell'#EmiliaRomagnaGP: ecco i nuovi orari del weekend https:… - sportface2016 : #Formula1 Funerali principe #Filippo, cambia il programma dell'#EmiliaRomagnaGP: ecco i nuovi orari del weekend - mart16na : Spostare le fp per i funerali del principe filippo tenetemi o meno qualcuno - VanityFairIt : Meghan, incinta di sei mesi, non sarebbe volata a Londra col marito Harry ai funerali di Filippo, per non stare al… -