Fukushima, via libera Tokyo a rilascio acqua contaminata in mare (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua contaminata fino ad oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente nucleare di Fukushima. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'fino ad oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente nucleare di. Lo ha ...

Advertising

ROBYBOX : RT @Agenzia_Ansa: #Fukushima, via libera di Tokyo al rilascio dell'acqua contaminata in mare - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Fukushima, via libera di Tokyo al rilascio dell'acqua contaminata in mare - iconanews : Fukushima, via libera Tokyo a rilascio acqua contaminata in mare - Stefano_Lupus : RT @Agenzia_Ansa: #Fukushima, via libera di Tokyo al rilascio dell'acqua contaminata in mare - giornaleradiofm : Fukushima, via libera Tokyo a rilascio acqua contaminata in mare: (ANSA) - TOKYO, 13 APR - Il governo giapponese ha… -