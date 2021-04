Francia, bimba di otto anni rapita mentre è dalla nonna: scatta l’allerta per Mia Montemaggi (Di martedì 13 aprile 2021) Mia Montemaggi, una bimba di appena otto anni, è stata rapita mentre era dalla nonna in Francia: scatta l’allerta in tutto il paese. Un’ultima ora davvero devastante: nel corso della mattina di Martedì 13 Aprile, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Mia Montemaggi sia stata rapita mentre era in Francia dalla sua nonna. Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021) Mia, unadi appena, è stataerainin tutto il paese. Un’ultima ora davvero devastante: nel corso della mattina di Martedì 13 Aprile, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Miasia stataera insua. Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Allerta in #Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a… - MediasetTgcom24 : Francia, una bimba di 8 anni è stata rapita: le utorità diramano l'allerta #miamontemaggi - 1Angeou1Demon : RT @MediasetTgcom24: Francia, una bimba di 8 anni è stata rapita: le utorità diramano l'allerta #miamontemaggi - Leonardofinmecc : RT @MediasetTgcom24: Francia, una bimba di 8 anni è stata rapita: le utorità diramano l'allerta #miamontemaggi - martimar0997 : RT @rtl1025: ?? Allerta in #Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a Les Poulie'… -