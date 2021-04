Frana sulla strada per il cimitero di San Romano (Di martedì 13 aprile 2021) di simone pierotti Il maltempo ha finalmente dato una tregua al territorio lasciando tuttavia alcuni disagi, dopo la Frana sulla Ludovica di ieri. Oggi si segnala un nuovo movimento franoso caduto ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 13 aprile 2021) di simone pierotti Il maltempo ha finalmente dato una tregua al territorio lasciando tuttavia alcuni disagi, dopo laLudovica di ieri. Oggi si segnala un nuovo movimento franoso caduto ...

Frana sulla Sp79 Lucardese, partiti i lavori di somma urgenza Sono partiti i lavori per la frana sulla sp79 Lucardese a Montespertoli . I fronti d'azione sono due, ovvero la messa in sicurezza del versante a monte della frana e la definizione del progetto esecutivo per il ripristino della ...

Frana sulla Sp79 Lucardese, partiti i lavori di somma urgenza gonews Maltempo sull’Italia: temporali, allagamenti, neve e venti fino a 100 km/h Giornata di maltempo oggi per molte zone d’Italia interessate in queste ore da una forte perturbazione che sta portando forti temporali, con ...

Maltempo, allagamenti, frane, alberi caduti in Friuli, chiusi due guadi Al momento sono chiusi al traffico il guado sul Malina e quelli di Rauscedo e Murlis. Alle 3 è stato raggiunto il livello di guardia (3,50 metri) all'idrometro di San Cassiano sul Livenza, livello ...

