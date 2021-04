Fortnite, disponibile un nuovo aggiornamento: tutte le skin, armi e veicoli (Di martedì 13 aprile 2021) È finalmente disponibile l’aggiornamento di Fortnite alla versione 16.20. Ecco tutte le principali novità Questa mattina, gli utenti di Fortnite si sono svegliati con una spiacevole sorpresa: server completamente offline e impossibilità di giocare al battle royale. Nulla da temere, comunque. Si è infatti trattato di un nuovo maxi aggiornamento che – come accade periodicamente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 aprile 2021) È finalmentel’dialla versione 16.20. Eccole principali novità Questa mattina, gli utenti disi sono svegliati con una spiacevole sorpresa: server completamente offline e impossibilità di giocare al battle royale. Nulla da temere, comunque. Si è infatti trattato di unmaxiche – come accade periodicamente L'articolo proviene da Inews.it.

