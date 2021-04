Formazioni ufficiali Chelsea Porto | le scelte degli allenatori

(Di martedì 13 aprile 2021) Ledimatch valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021.(3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Havertz, Mount. Allenatore: Tuchel.(4-5-1): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Uribe, Grujic, Sergio Oliveira, Otavio; Marega. Allenatore: Conceicao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

100x100Napoli : Le formazioni ufficiali dei due quarti di stasera di #UCL. - tuttoatalanta : Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali - tuttoatalanta : Psg-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #ChelseaPorto Alle 21:00 Su Sky Sport 253 ? #SkyUCL #… - sportli26181512 : Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il 2-0 dell'andata, il Chelsea affronta… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Chelsea Porto match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Chelsea - Porto, match ...Commenta per primo Ecco ledi Chelsea - Porto (fischio d'inizio ore 21). Chelsea : Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Havertz, Mount. Porto : Marchesin; ...Il bilancio tra le due formazioni sorride ai francesi: dieci sfide totali in Champions League, sei vittorie del Paris Saint-Germain e quattro del Bayern Monaco, con zero pareggi tra le due squadre.3 Secondo round, si decide chi va in semifinale di Champions League. Alle 21 Chelsea e Porto si sfidano nel ritorno dei quarti di finale: si parte dal 2-0 dell’andata in favore dei Blues di Tuchel, gr ...