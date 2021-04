Forbes | Barcellona club più ricco al mondo Juventus undicesima e prima italiana

(Di martedì 13 aprile 2021)ha aggiornato la classifica deipiù ricchi al. In vetta c’è ilcon un valore pari a 3,99 miliardi di euro superando la squadra rivale del Real Madrid (3,98) grazie a una crescita del 12% del valore. Sul podio anche il Bayern Monaco con una stima a 3,54 miliardi. Per trovare ladobbiamo scendere all’undicesimo posto con la(1,64) di poco sotto al Tottenham (1,93). L’Inter è 14esimo con un valore di 624 milioni, mentre il Milan (469 milioni) lo si trova alla 16esima posizione davanti proprio alla Roma (459 milioni). La classifica completa:(3,99) Real Madrid (3,98) Bayern Monaco (3,54) Manchester United (3,52) Liverpool (3,44) Manchester City (3,66) Chelsea (2,69) Arsenal (2,35) Psg ...

Tempo di classifiche per la rivista economica statunitense "". La scorsa settimana ha sfornato quella dei paperoni italiani, lista nella quale è entrato ...classifica generale c'è il:...Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it,ha stilato la classifica dei club che valgono di più. A tal proposito, le prime cinque posizioni sono ricoperte da, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool. Per ...Il noto sito finanziario Forbes ha stilato una classifica dei club per il loro ... con un debt value pari al 16%. Primeggia il Barcellona, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco, con Manchester United ...Il noto magazine americano di economia, Forbes ha stilato la classifica dei 20 club di calcio più preziosi al mondo. Al 1° posto il Barcellona. La Juventus, 11°, è la prima delle italiane. Il calcio, ...