Fondi Lega, Regione Lombardia ha deciso di non costituirsi parte civile nei processi sul caso Film Commission (Di martedì 13 aprile 2021) Regione Lombardia non si costituirà parte civile nei processi sul caso Lombardia Film Commission. La giunta di Attilio Fontana rinuncia dunque a chiedere sin da subito eventuali danni derivanti dall’acquisto a prezzo gonfiato del capannone di Cormano da parte della fondazione, acquisto risalente al 2017 e reso possibile da un super finanziamento da un milione di euro concesso dalla Regione, in quel periodo guidata da un altro governatore leghista, Roberto Maroni. L’annuncio del rifiuto a costituirsi parte civili arriva a pochi giorni della prima udienza fissata per il 21 aprile del processo con rito abbreviato che vede imputati i due contabili del Carroccio Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)non si costituiràneisul. La giunta di Attilio Fontana rinuncia dunque a chiedere sin da subito eventuali danni derivanti dall’acquisto a prezzo gonfiato del capannone di Cormano dadella fondazione, acquisto risalente al 2017 e reso possibile da un super finanziamento da un milione di euro concesso dalla, in quel periodo guidata da un altro governatore leghista, Roberto Maroni. L’annuncio del rifiuto acivili arriva a pochi giorni della prima udienza fissata per il 21 aprile del processo con rito abbreviato che vede imputati i due contabili del Carroccio Andrea ...

