Florida | avvistato tornado al largo di Panama City | video

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #FLORIDA, grosso #TORNADO avvistato al largo di #PANAMA #CITY #BEACH. Le #IMMAGINI - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Florida, un tornado avvistato a largo di Panama City Beach - Italia_Notizie : Florida, un tornado avvistato a largo di Panama City Beach - infoitsport : Florida, un tornado avvistato a largo di Panama City Beach - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Florida, un tornado avvistato a largo di Panama City Beach -

Un tornado in movimento è stato avvistato al largo della costa di Panama City Beach in Florida, nelle ore in cui il sud degli Stati Uniti è colpito da forti tempeste. Il VIDEO in alto.(LaPresse) – Un tornado in movimento è stato avvistato al largo della costa di Panama City Beach in Florida, nelle ore in cui il sud degli Stati Uniti è colpito da forti tempeste.