Florentino Perez | sesto mandato alla guida del Real Madrid

(Di martedì 13 aprile 2021)resta presidente del. Nessuna sorpresa, dunque, visto l’assenza di una candidatura alternativa. Si tratta deldopo quelli del 2000, 2004, 2009, 2013 e 2017.ancora presidente del? La prima volta fu nel 2000, quando dopo la sconfitta subita nel 1994 contro Ramon Mendoza, batte l’uscente Lorenzo Dainz con la promessa, poi mantenuta, di portare in camiseta blanca il campione portoghese del Barcellona, Luis Figo. Da quel momento solo conferme e tantissimi trofei in bacheca. Da presidente ha conquistato 26 trofei, tra cui cinque Champions League, e ha portato campioni del calibro di Ronaldo, Beckam, Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaka’, Benzema e ...

Advertising

DiMarzio : #RealMadrid, #FlorentinoPerez confermato presidente: il comunicato - mazzamauro73 : RT @nek19751: Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Era l’unico candidato Seguitemi per altre news Dott. graziealcazzo ? - laregione : Sesto mandato per Florentino Perez alla Casa Blanca - sportli26181512 : Real Madrid, Florentino Perez confermato presidente fino al 2025: Florentino Perez è stato rieletto presidente del… - Moon13_me : RT @PianetaMilan: .@realmadrid, #FlorentinoPerez rieletto Presidente: è il sesto mandato - #calcio #futbol @LaLiga #LaLiga #Liga #RealMadri… -

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Perez

Nel 2019presenta il piano di ristrutturazione dello Stadio Santiago Bernabéu, volto a riammodernare la struttura i cui lavori dovrebbero terminare ad ottobre 2022. Il presidente spera di ...In attesa di novita' sul fronte Atlantia, a cuiha manifestato l'interesse per rilevare con la sua Acs una quota di Autostrade, l'imprenditore spagnolo e' stato rieletto presidente del Real Madrid per il sesto mandato fino al 2025. ...Florentino Perez resta presidente del Real Madrid. Nessuna sorpresa, dunque, visto l’assenza di una candidatura alternativa. Si tratta del sesto mandato dopo quelli del 2000, 2004, 2009, 2013 e 2017.“Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo AS che si è soffermato sul comportamento tenuto dal portoghese dopo la ...