Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Ora vuole Mbappè e Autostrade per l’Italia (Di martedì 13 aprile 2021) Florentino Perez, imprenditore spagnolo di primo piano, è stato rieletto per la sesta volta presidente del Real Madrid. Il 74enne patron di una delle più grandi società di costruzioni del mondo era baklzato alla ribalta delle cronache, non solo economiche, per la sua offerta da dieci miliardi di euro per l'acquisto della maggioranza del pacchetto azionario di Atlantia, che controlla Autostrade per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 aprile 2021), imprenditore spagnolo di primo piano, è statoper la sesta voltadel. Il 74enne patron di una delle più grandi società di costruzioni del mondo era baklzato alla ribalta delle cronache, non solo economiche, per la sua offerta da dieci miliardi di euro per l'acquisto della maggioranza del pacchetto azionario di Atlantia, che controllaper l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #RealMadrid, avanti con #FlorentinoPerez: presidente per altri 4 anni - FirenzePost : Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Ora vuole Mbappè e Autostrade per l’Italia - Pall_Gonfiato : Ufficiale: Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid - nek19751 : Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Era l’unico candidato Seguitemi per altre news Dott. graziealcazzo ? - giornaleradiofm : Calcio: Florentino Perez sesto mandato alla guida del Real: (ANSA) - ROMA, 13 APR - L'imprenditore spagnolo Florent… -