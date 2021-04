Flame Parade esce Echoes il nuovo Ep della band indie rock

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Flame Parade

Esce il 16 aprile ECHOES il nuovo EP dei. Un EP che sviluppa e completa Cosmic Gathering , il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmica della parata immaginaria in un luogo lontano dalla Terra, ...Questo lo spirito di un'iniziativa, #Entranellascena , promossa dalla bandassieme al negozio Brahms di Montevarchi, volta a lanciare le basi per quella che punta ad essere una nuova "...Arezzo, 13 aprile 2021 - Esce il 16 aprile ECHOES il nuovo EP dei Flame Parade. Un EP che sviluppa e completa Cosmic Gathering, il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmi ...Echoes è il nuovo ep dei Flame Parade. Un lavoro che sviluppa e completa Cosmic Gathering, il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmica della parata immaginaria in un ...