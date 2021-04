Fiocco azzurro a UeD, la coppia, nata nel programma, annuncia la nascita (Di martedì 13 aprile 2021) Bella notizia per il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, i due ex partecipanti al programma Jara Gasperi e Nicola Balestra, hanno annunciato la nascita, del loro secondo figlio Tancredi. Nicola Balestra, ex Uomini e DonneI due ex partecipanti al trono over, Jara-Nicola, si sono mostrati sin da subito, una coppia che poteva avere un futuro, anche al di fuori del programma. E’ cosi è stato, i due infatti, sono usciti quasi subito dal dating show della De Filippi, riuscendo a superare tutti gli ostacoli, e mettendo su famiglia, con la nascita del loro primogenito Tommaso. LEGGI ANCHE–>Jasmine Carrisi, scollatura da urlo e sguardo ammiccante: Una bomba La coppia, ha partecipato al programma nell’anno ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Bella notizia per ildi Maria De Filippi, Uomini e Donne, i due ex partecipanti alJara Gasperi e Nicola Balestra, hannoto la, del loro secondo figlio Tancredi. Nicola Balestra, ex Uomini e DonneI due ex partecipanti al trono over, Jara-Nicola, si sono mostrati sin da subito, unache poteva avere un futuro, anche al di fuori del. E’ cosi è stato, i due infatti, sono usciti quasi subito dal dating show della De Filippi, riuscendo a superare tutti gli ostacoli, e mettendo su famiglia, con ladel loro primogenito Tommaso. LEGGI ANCHE–>Jasmine Carrisi, scollatura da urlo e sguardo ammiccante: Una bomba La, ha partecipato alnell’anno ...

