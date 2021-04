Filippa Lagerback: avete mai visto la figlia? | E’ la sua fotocopia FOTO (Di martedì 13 aprile 2021) Filippa Lagerback è uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana. La sua storia d’amore con Daniele Bossari ha fatto sognare il grande pubblico e i due hanno avuto una bellissima figlia, Stella. Ma l’avete mai vista? Filippa Lagerback-Political24Filippa Lagerback è una delle ex modelle e conduttrici più amate e apprezzate della tv. Direttamente dalla Svezia ha conquistato milioni di telespettatori con il suo talento e con la sua immensa bellezza nordica. Proprio qui in Italia ha incontrato l’amore e ha sposato il volto noto, Daniele Bossari. I due si sono conosciuti nel lontano 2001 e da lì in poi non si sono più lasciati, sposandosi finalmente nel 2018 a Varese dopo la proposta arrivata un anno prima nella casa del Grande Fratello ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021)è uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana. La sua storia d’amore con Daniele Bossari ha fatto sognare il grande pubblico e i due hanno avuto una bellissima, Stella. Ma l’mai vista?-Political24è una delle ex modelle e conduttrici più amate e apprezzate della tv. Direttamente dalla Svezia ha conquistato milioni di telespettatori con il suo talento e con la sua immensa bellezza nordica. Proprio qui in Italia ha incontrato l’amore e ha sposato il volto noto, Daniele Bossari. I due si sono conosciuti nel lontano 2001 e da lì in poi non si sono più lasciati, sposandosi finalmente nel 2018 a Varese dopo la proposta arrivata un anno prima nella casa del Grande Fratello ...

