Figliuolo e Curcio spiegano che da fine maggio si vaccineranno le categorie produttive (Di martedì 13 aprile 2021) I tempi delle consegne dei vaccini saranno rispettati. Il generale Francesco Paolo Figliuolo ieri ha incassato l’impegno dei rappresentanti di Johnson & Johnson e Pfizer e ha aggiornato il piano vaccinale. Anche se non riuscirà a raggiungere subito la quota di 500mila vaccinazioni al giorno che aveva promesso, Figliuolo dice al Corriere: «A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. È la quantità giusta». Al presidente della Campania Vincenzo De Luca che annuncia di voler vaccinare «altre categorie oltre agli over 80», Figliuolo risponde: «Sbaglia chi pensa di poter ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 aprile 2021) I tempi delle consegne dei vaccini saranno rispettati. Il generale Francesco Paoloieri ha incassato l’impegno dei rappresentanti di Johnson & Johnson e Pfizer e ha aggiornato il piano vaccinale. Anche se non riuscirà a raggiungere subito la quota di 500mila vaccinazioni al giorno che aveva promesso,dice al Corriere: «Asaremo comunque in grado di passare alleper far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. È la quantità giusta». Al presidente della Campania Vincenzo De Luca che annuncia di voler vaccinare «altreoltre agli over 80»,risponde: «Sbaglia chi pensa di poter ...

Advertising

ItaliaViva : Oggi stiamo pagando gli errori, soprattutto nella mancata programmazione della ripartenza, del governo Conte. La nu… - LucaBellinzona : @zanfagniz @GiuseppeConteIT Conte era inadatto alla situazione, basta come prova? Non a caso Draghi ha sostituito B… - StampaAosta : Il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio saranno ad Aosta il 14 aprile per fare il punto sull… - AnMosca : @SALVATOREDILO16 @CottarelliCPI Dopo Conte c è stato il subentro della Moratti, di Bertolaso, Figliuolo e Curcio. M… - GothicPsyche : @gianca7871 @marilovesgr33n @robersperanza 'Lei si vaccinerebbe con AZ?' 'Sicuramente... Sicuramente è un vaccino e… -