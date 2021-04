FeST | in arrivo la terza edizione del Festival delle Serie TV italiane

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 aprile 2021) L’appuntamento con, ilivalTV, si rinnova per il quarto anno consecutivo*, con l’annuncio che risale a oggi, martedì 13 aprile. Nel 2021 l’evento organizzato da DUDE e BDC godrà della collaborazione della Triennale di Milano, designata come sede già nel 2019. Confermata anche la presenza di Marina Pierri, direttrice artistica della maniazione. Il tema dellasarà Crafting Worlds: “Con lo slogan Crafting Worlds vogliamo porre l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi, capaci di rappresentare – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà – il mondo in cui abitiamo ogni giorno. Mai come in questo momento, alle prese con una pandemia che ha scosso forse per ...