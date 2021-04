FeST - Il Festival delle Serie Tv 2021 | la terza edizione a Milano dal 24 al 26 settembre

(Di martedì 13 aprile 2021) In arrivo ladi- IlivalTv, che si terrà adal 24 al 26; nascono i premi dedicati alletv italiane.- IlivalTv, il primoival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming, torna con lail 24-25-26, in collaborazione con Triennaleche aveva già accolto la secondadelival nel 2019. Tra le novità di questa, la nascita dei premi ...

Annunciata la terza edizione del FeST - Il Festival delle Serie Tv, il cui tema sarà Crafting Worlds e si svolgerà dal 24 al 26 settembre.