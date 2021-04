Ferrero lancia i gelati Ferrero Rocher | Raffaello e i ghiaccioli Estathé

(Di martedì 13 aprile 2021) Mai pensato di combinare la dolcezza di unalla freschezza di uno “stecco” estivo da gustare in riva al mare? Proprio questa è stata l’operazione della società che ha promesso di rivoluzionare il mercato deie l’annuncio è arrivato ufficialmente dal Gruppoche lancerà una linea di prodotti destinati alla gdo (grande distribuzione organizzata). La strategia diper il lancio in Italia si concentrerà su due categorie merceologiche precise e molto care ai consumatori: gli “stecchi” con il marchionelle versioni Classic e Dark, e, insieme aiconIce, proposti per ora nei ...

Il Gruppo Ferrero entra nel mercato dei gelati confezionati, che in Italia vale 1,9 miliardi di euro, e lancia gli stecchi, con Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca. Cinque ricette distintive che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione.