Ferrero entra nel mercato dei gelati confezionati

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo , unche solo in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro.“L'obiettivo – spiega una nota del Gruppo – è diventare un attore importante nel mondo deidella grande distribuzione”. Attualmente nella grande distribuzione viene distribuito il 60% del totale deivenduti in Italia, pari ad un valore di 1,23 miliardi di euro. Il debutto avverrà con gli stecchi –Rocher, nelle versioni Classic e Dark, e Raffaello – e i ghiaccioli, con Estathè Ice nei gusti limone e pesca, che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione. Il lancio degli stecchi coinvolgerà contemporaneamente – oltre all'Italia – altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e ...

... scalano posizioni anche aziende del settore alimentare come Barilla, che sale in classifica posizionandosi all'undicesimo posto (lo scorso anno era al 18°), e Ferrero che entra nella top 20 ...
Saranno prodotti nello stabilimento di Alzira, in Spagna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - Il gruppo Ferrero entra nel mercato ...