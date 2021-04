Ferrero debutta nei gelati, ad aprile in arrivo gli stecchi Rocher e Raffaello e i ghiaccioli Estathé (Di martedì 13 aprile 2021) Torino, 13 apr. – (Adnkronos) – Il Gruppo Ferrero, con 75 anni di esperienza dedicati allo sviluppo di prodotti dolciari innovativi, entra nel mercato dei gelati confezionati, che in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro. La strategia di Ferrero per il lancio in Italia si concentra su due categorie precise, gli stecchi, con Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca: cinque ricette distintive che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione.L’arrivo sul mercato di questi prodotti coinvolgerà contemporaneamente, oltre l’Italia, altri quattro Paesi europei: Francia, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Torino, 13 apr. – (Adnkronos) – Il Gruppo, con 75 anni di esperienza dedicati allo sviluppo di prodotti dolciari innovativi, entra nel mercato deiconfezionati, che in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro. La strategia diper il lancio in Italia si concentra su due categorie precise, gli, con, nelle versioni Classic e Dark,, e iconIce nei gusti limone e pesca: cinque ricette distintive che, nel corso del mese di, saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione.L’sul mercato di questi prodotti coinvolgerà contemporaneamente, oltre l’Italia, altri quattro Paesi europei: Francia, ...

