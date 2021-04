Fedez mostra la scarpiera: alcune sneakers costano più di 20 mila euro (Di martedì 13 aprile 2021) Le scarpe di Fedez È senza dubbio un periodo d’oro questo per Fedez. Solo poco più di un mese fa infatti il rapper ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, in compagnia di Francesca Michielin e sul palco dell’Ariston il duo ha presentato la meravigliosa Chiamami Per Nome. La canzone in breve L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 aprile 2021) Le scarpe diÈ senza dubbio un periodo d’oro questo per. Solo poco più di un mese fa infatti il rapper ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, in compagnia di Francesca Michielin e sul palco dell’Ariston il duo ha presentato la meravigliosa Chiamami Per Nome. La canzone in breve L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

gldnvhs : pov: stai guardando le storie di fedez in cui mostra la stanza della tana del boomer ricordando che ha 31 anni - lucaasogus : RT @lozirion: @SimoPillon @Fedez In effetti fa piacere sapere che ti intaschi 15000 euro al mese dalle nostre tasse per scrivere tweet sper… - valeriavalius : RT @lozirion: @SimoPillon @Fedez In effetti fa piacere sapere che ti intaschi 15000 euro al mese dalle nostre tasse per scrivere tweet sper… - Cuc52868412 : RT @lozirion: @SimoPillon @Fedez In effetti fa piacere sapere che ti intaschi 15000 euro al mese dalle nostre tasse per scrivere tweet sper… - nocchi_rita : RT @lozirion: @SimoPillon @Fedez In effetti fa piacere sapere che ti intaschi 15000 euro al mese dalle nostre tasse per scrivere tweet sper… -