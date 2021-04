Fassina | La sinistra è rimasta confinata alla rappresentanza del lavoro dipendente

(Di martedì 13 aprile 2021) Mentre si moltiplicano le proteste di ristoratori, commercianti, Partite Iva, costretti in questa lunga fase di pandemia a non lavorare, emerge la difficoltà dellanel rappresentare istanze che così rischiano di essere lasciatedestra, anche estrema. Stefano, deputato ed esponente dellaitaliana, rivendica di aver partecipatomanifestazione degli ambulanti a Piazza Venezia due settimane fa. Riconosce tuttavia che a"c'è un deficit strutturale, perché ladele fa fatica a riconoscere che oggi c'è un enorme sfruttamento tra le partite iva e il ...

