Farmaci contraffatti: Aifa lancia l'allarme sui prodotti illegali, quali sono (Di martedì 13 aprile 2021) L'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, lancia l'allarme "fake" per diversi prodotti medicinali comprati su Internet. Dai presunti rimedi anti-Covid, alle creme anticellulite irregolari, passando per false pillole dell'amore, Aifa rileva un incremento di segnalazioni da parte di cittadini, associazioni e aziende relativamente a casi di prodotti acquistati da canali non autorizzati, risultati contraffatti o illegali in quanto privi di autorizzazioni alla commercializzazione e/o all'importazione. Aifa, acquistare medicinali solo attraverso canali autorizzati Alla luce del trend, l'Aifa ritiene quindi "importante richiamare l'attenzione dei consumatori e delle associazioni dei consumatori sui rischi legati all'acquisto di ...

