Fariba Tehrani spoilera l'esistenza di Playa Esperanza (VIDEO) (Di martedì 13 aprile 2021) Lo spoiler di Fariba Teherani su Playa Esperanza Nella puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi sono accadute davvero molte cose. Dalla nomina a leader di Brando Giorgi alla punizione ad Angela Melillo per aver condiviso, la settimana scorsa, un pezzo di lasagna con Elisa Isoardi, concorrente della squadra perdente in quell'occasione. Tra le L'articolo proviene da Novella 2000.

