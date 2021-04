Facebook s' ispira a Clubhouse con ' Hotline' L' interazione è sia vocale che

Advertising

rocco_as87 : @emrato Il sito è saltato e onestamente non ispira fiducia, comunque suggerisco questo che funziona già da anni e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook ispira

leggo.it

Ci risiamo.alla ricerca di innovazioni da integrare alla sua piattaforma, guarda ai maggiori casi di successo e s'ad essi. E' sempre stato così, e la storia si ripete con Clubhouse, il social ...... che con la sua storia e i suoi paesaggi,la riflessione e la creatività. Nello stesso tempo ... GHOST OFFICIAL Sito Ufficiale GHOST: www.ghostofficial.com Pagina Ufficiale GHOST: https://...Ci risiamo. Facebook alla ricerca di innovazioni da integrare alla sua piattaforma, guarda ai maggiori casi di successo e s'ispira ad essi. E' sempre stato così, e la storia si ripete con Clubhouse, ...La nuova piattaforma, come detto, è liberamente ispirata a due realtà di successo del panorama virtuale, ossia Facebook e Clubhouse. È con la seconda, tuttavia, che sembra avere più cose in comune. A ...